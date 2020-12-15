По его мнению, в будущем президентом РФ станет левый консерватор, который точно понимает, что «все эти подмигивания нашим союзникам и партнерам до определенного предела забавны, а потом уже нет».
«Логически страна движется в эту сторону. А в противоположную сторону она не пойдет, потому что народ это не примет. Потому что даже если нам посадят Зеленского, то его спихнет сама страна… Она их сожрет. Потому что не пойдут люди на это в ближайшие еще лет 30, пока помнят 1990-е годы, перестройку», — заявил Прилепин.
Он отметил, что до молодого поколения приходится доносить, что Россия уже прошла этап демократии 30 лет назад и это закончилось катастрофическими потерями.