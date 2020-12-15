Россияне никогда не изберут президента, подобного главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Об этом писатель и политик Захар Прилепин сказал в интервью радио «Комсомольская правда» 14 декабря

Корнилов: Личность любого президента России всегда выдающаяся для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Логически страна движется в эту сторону. А в противоположную сторону она не пойдет, потому что народ это не примет. Потому что даже если нам посадят Зеленского, то его спихнет сама страна… Она их сожрет. Потому что не пойдут люди на это в ближайшие еще лет 30, пока помнят 1990-е годы, перестройку», — заявил Прилепин.

Он отметил, что до молодого поколения приходится доносить, что Россия уже прошла этап демократии 30 лет назад и это закончилось катастрофическими потерями.