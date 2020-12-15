Комаровский утверждает, что риск заражения и тяжесть течения коронавирусной инфекции прямо зависят от количества вируса, которое попадет в дыхательные пути.
«Есть такое понятие, как инфицирующая доза, и тяжесть коронавирусной инфекции дозозависима, то есть чем больше вируса вы вдохнули, тем тяжелее заболевание, если вы вдохнули мало, чуть-чуть, то, скорее всего, вы вырабатываете иммунитет постепенно, не доводя себя до реальных клинических симптомов», — сказал врач.
Ранее Комаровский объяснил, почему среди заболевших коронавирусом фиксируется большое число попыток суицида. По словам медика, уже доказано, что эта инфекция, попадая в организм, влияет на психическое состояние человека, вызывая депрессии и панические атаки.