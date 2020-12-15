Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на серию вопросов от подписчиков, в том числе прокомментировал, можно ли, общаясь с COVID-положительным человеком, получить иммунитет, но при этом не заболеть. Ответ доктор выложил в Instagram 14 декабря

Александр Гриценко о пользе COVID-19 для русской литературы и книготорговли © vk.com, Александр Гриценко

«Есть такое понятие, как инфицирующая доза, и тяжесть коронавирусной инфекции дозозависима, то есть чем больше вируса вы вдохнули, тем тяжелее заболевание, если вы вдохнули мало, чуть-чуть, то, скорее всего, вы вырабатываете иммунитет постепенно, не доводя себя до реальных клинических симптомов», — сказал врач.

Ранее Комаровский объяснил, почему среди заболевших коронавирусом фиксируется большое число попыток суицида. По словам медика, уже доказано, что эта инфекция, попадая в организм, влияет на психическое состояние человека, вызывая депрессии и панические атаки.