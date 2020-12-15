Комитет по вопросам бюджета Украины поддержал проект государственного бюджета страны на 2021 год. Об этом 14 декабря сообщил депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О государственном бюджете на 2021 год». Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.

Ко второму чтению кабинет министров утвердил проект бюджета на 2021 год, снизив дефицит с 6% до 5,5% ВВП.