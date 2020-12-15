«Бюджетный комитет после двух часов дискуссий утвердил бюджет на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс. Синхронно голосовали "Слуги народа", "Довіра" ("Доверие" — ред.), "За майбутнє" ("За будущее" — ред.), "Батьківщина"», — написал Железняк.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О государственном бюджете на 2021 год». Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.
Ко второму чтению кабинет министров утвердил проект бюджета на 2021 год, снизив дефицит с 6% до 5,5% ВВП.