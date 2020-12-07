«По состоянию на 19.00 (20.00 мск — ред.) в полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения были составлены два административных протокола и возбуждено два уголовных дела", — говорится в материале.
Оба дела возбуждены из-за фальсификаций, за что виновным может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок. В ряде городов, где кандидаты не набрали 50% плюс один голос, состоялся второй тур голосования, гонка проходила среди двух кандидатов в мэры, набравших наибольшее количество голосов.
Второй тур выборов мэра в Кривом Роге должен был пройти 22 ноября, но 17 ноября мэр города Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать в нем участие по состоянию здоровья. Таким образом, во второй тур вышли кандидаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов и от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик.