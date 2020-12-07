Украинские правоохранители возбудили два уголовных дела из-за фальсификаций во втором туре выборов мэра Кривого Рога. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба городского управления Нацполиции в Facebook

Полиция завела дело из-за нападения на журналистку NewsOne © скриншот с видео NewsOne

Оба дела возбуждены из-за фальсификаций, за что виновным может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок. В ряде городов, где кандидаты не набрали 50% плюс один голос, состоялся второй тур голосования, гонка проходила среди двух кандидатов в мэры, набравших наибольшее количество голосов.

Второй тур выборов мэра в Кривом Роге должен был пройти 22 ноября, но 17 ноября мэр города Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать в нем участие по состоянию здоровья. Таким образом, во второй тур вышли кандидаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов и от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик.