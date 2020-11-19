Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему виновные в убийствах Олеся Бузины и Павла Шеремета до сих пор не понесли наказания, хотя их личности известны

«Реальные организаторы преступлений или подозреваемые в организации известны, но это очень серьезные высокие люди. В силу политической и экономической целесообразности в расследовании преступлений наступил перерыв. То есть по большому счету следователи завершили свою работу. Теперь необходима только политическая воля для обсуждения или для судебного рассмотрения этих дел», — отметил Бортник.

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Руслан Бортник: Для раскрытия резонансных убийств на Украине нужна политическая воля © Facebook, Ruslan Bortnik Олесь Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.

В 2015 году в МВД Украины сообщали, что по делу Бузины задержаны три активиста С14: Андрей Медьведько, Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. В декабре того же года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.