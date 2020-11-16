Комик Максим Галкин поздравил свою супругу певицу Аллу Пугачеву с 19-й годовщиной совместной жизни. Соответствующую запись юморист сделал на своей странице в Instagram 15 ноября

«19 лет вместе», — написал у себя на странице Галкин.

Многие поклонники удивились, что уже так много прошло времени, ведь казалось, что еще вчера примадонна была замужем за поп-исполнителем Филиппом Киркоровым.

«Уже? Как быстро летит время!», «Как 19? Неужели столько прошло», «Обалдеть, как быстро бежит время!», «Никто не верил, но…», «Настоящая любовь», «Пускай не кончится она», — написали подписчики.

Предыдущий брак Пугачевой с Киркоровым продержался 11 лет. Совместных детей у пары не было. А вот в союзе с новым супругом Максимом Галкиным у певицы появились двойняшки Лиза и Гарри, их выносила суррогатная мать.

Двое детей сейчас и у Киркорова, их появлением на свет он также обязан суррогатной матери, а вот кто их биологическая мать, певец не раскрывает.