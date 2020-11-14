Иларион отметил, что на протяжении 30 лет, пока длился конфликт в Нагорном Карабахе, религиозные лидеры призывали перевести конфликт в мирное русло.
Существовал и существует механизм трехсторонних переговоров, когда армянский патриарх, глава духовного управления мусульман Кавказа и патриарх Московский и всея Руси встречаются, обсуждают существующие проблемы и принимают соответствующие решения, добавил он.
«Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен», — сказал митрополит Иларион.
Он полагает, что религиозные лидеры при посредничестве Московского патриарха сумеют внести вклад в умиротворение ситуации и в установление прочного мира не только на земле Нагорного Карабаха, но и в Армении с Азербайджаном.
По мнению Илариона, такие переговоры могут возобновиться «в самое ближайшее время».