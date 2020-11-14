Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион сказал, что пришло время возобновить переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана по проблеме Карабаха при посредничестве патриарха Кирилла. Об этом пишет РИА Новости 14 ноября

Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Существовал и существует механизм трехсторонних переговоров, когда армянский патриарх, глава духовного управления мусульман Кавказа и патриарх Московский и всея Руси встречаются, обсуждают существующие проблемы и принимают соответствующие решения, добавил он.

«Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен», — сказал митрополит Иларион.

Он полагает, что религиозные лидеры при посредничестве Московского патриарха сумеют внести вклад в умиротворение ситуации и в установление прочного мира не только на земле Нагорного Карабаха, но и в Армении с Азербайджаном.

По мнению Илариона, такие переговоры могут возобновиться «в самое ближайшее время».