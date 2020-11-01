В начале пандемии Комаровский говорил, что коронавирус — это обычный грипп, из-за которого не стоит паниковать.
«Изменения в моем отношении к этой болезни произошли к началу лета. В том плане, что она практически не подлежит прогнозированию. Я могу сейчас прогнозировать реакции человечества на коронавирус, но реакция коронавируса на человечество прогнозу не поддается», — сказал врач.
При этом он спрогнозировал, что к концу 2022 года большинство людей выработают иммунитет, вирус ослабнет и человечество и коронавирус приспособятся друг к другу.
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