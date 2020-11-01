Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что может прогнозировать реакцию человечества на COVID-19, но реакцию COVID-19 на человечество - нет. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Комаровский объяснил, кому нужно носить маски © Facebook, Евгений Комаровский

«Изменения в моем отношении к этой болезни произошли к началу лета. В том плане, что она практически не подлежит прогнозированию. Я могу сейчас прогнозировать реакции человечества на коронавирус, но реакция коронавируса на человечество прогнозу не поддается», — сказал врач.

При этом он спрогнозировал, что к концу 2022 года большинство людей выработают иммунитет, вирус ослабнет и человечество и коронавирус приспособятся друг к другу.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.