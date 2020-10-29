Госсекретарь США Майк Помпео позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко в субботу, 24 октября.
«Я не думаю, что у Белоруссии с Америкой началась нормализация отношений. Помпео поговорил с Лукашенко, потому что ему надо было продемонстрировать, что он по-прежнему все контролирует и может позвонить и выручить своего гражданина (задержанного политтехнолога Виталия Шклярова. — Ред.), и ему не откажет «последний диктатор Европы», — сказал политолог.
Михаил Погребинский добавил, что Помпео полностью поддерживает Варшаву и Вильнюс в попытках сместить Лукашенко.
Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
По словам его адвоката, Шклярову разрешили покинуть Белоруссию, причем на решение властей страны повлияла просьба Помпео.