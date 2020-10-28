Освобожденный после трех месяцев заключения и домашнего ареста в Белоруссии гражданин США Виталий Шкляров вернулся в Соединенные Штаты, сказал госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит РИА Новости 28 октября

«После трех месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьей и прибыл в Соединенные Штаты», — цитирует агентство Помпео.

Последний ранее говорил о судьбе Шклярова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Как давали понять президент США Дональд Трамп и я сам, мы не потерпим, чтобы иностранные правительства несправедливо задерживали американских граждан», — добавил глава Госдепа.

Звонок перед провокацией? Зачем Помпео звонил Лукашенко © REUTERS, YG/SAV

Шкляров известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками.

Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. На прошедшей неделе Шклярову была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга — американская гражданка.