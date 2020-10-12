«Похоже, у меня теперь иммунитет, может на длительное время, может, краткосрочно, никто не знает, но у меня теперь иммунитет. Президент находится в хорошей форме. Я чувствую себя фантастически, я, правда, чувствую себя здорово», — сказал Трамп.
Он назвал чудодейственным коктейль из антител, сделанный из крови трех жителей Сингапура, которым его лечили.
«Эти антитела — просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в итоге по всему миру, мы ждем сейчас одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели», — сказал он.
После того, как у Трампа подтвердилось заражение коронавирусом, его отправили на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где предоставили первоклассный уход. По словам врачей, президент принимал противовирусный препарат ремдесивир, стероид дексаметазон и экспериментальный коктейль из антител производства компании «Регенерон».