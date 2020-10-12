Президент США Дональд Трамп 11 октября в эфире телеканала FOX News заявил, что после болезни получил иммунитет к коронавирусу и чувствует себя прекрасно

Трамп готовит «русский сюрприз» к выборам, но он может не сработать © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он назвал чудодейственным коктейль из антител, сделанный из крови трех жителей Сингапура, которым его лечили.

«Эти антитела — просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в итоге по всему миру, мы ждем сейчас одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели», — сказал он.

После того, как у Трампа подтвердилось заражение коронавирусом, его отправили на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где предоставили первоклассный уход. По словам врачей, президент принимал противовирусный препарат ремдесивир, стероид дексаметазон и экспериментальный коктейль из антител производства компании «Регенерон».