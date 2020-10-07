«Это высокий показатель: много людей общается с избирателями, с гражданами во время своей работы в регионах. Профессия накладывает свой отпечаток, но я желаю здоровья коллегам и быстрее вернуться к работе», – сказал он.
Разумков добавил, что, хотя несколько заседаний парламента пришлось отменить, депутаты не ушли на карантин, они работают в регионах и на округах.
Кроме того, несмотря на вторую волну пандемии, перенос даты местных выборов с 25 октября не планируется, подчеркнул глава парламента.
Всего с начала пандемии Сovid-19 выявили у 52 депутатов. В том числе о своем заражении и борьбе с вирусом рассказали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Жан Беленюк.
Ранее сообщалось, что от осложнений коронавируса скончалась одна из сотрудниц секретариата Рады.