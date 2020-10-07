Среди депутатов парламента Украны в данный момент заражены коронавирусом 22 человека. Об этом 6 октября рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина»

«Это высокий показатель: много людей общается с избирателями, с гражданами во время своей работы в регионах. Профессия накладывает свой отпечаток, но я желаю здоровья коллегам и быстрее вернуться к работе», – сказал он.

Здоровый больной. На Украине торгуют поддельными результатами теста на коронавирус © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Кроме того, несмотря на вторую волну пандемии, перенос даты местных выборов с 25 октября не планируется, подчеркнул глава парламента.

Всего с начала пандемии Сovid-19 выявили у 52 депутатов. В том числе о своем заражении и борьбе с вирусом рассказали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Жан Беленюк.

Ранее сообщалось, что от осложнений коронавируса скончалась одна из сотрудниц секретариата Рады.