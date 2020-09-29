Экс-советник главы СБУ, бывший директор футбольного чемпионата Европы 2012 года Маркиян Лубкивский в ближайшее время может занять должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, передает 29 сентября Liga.net со ссылкой на нескольких источников

Трехсторонняя контактная группа занимается урегулированием конфликта в Донбассе, в нее входят представители РФ, Украины и ОБСЕ. Заседания проходят в Минске. Ранее представители Киева заявили, что намерены создать в рамках своей делегации должность спикера, который будет озвучивать официальную позицию украинской стороны.

Офис президента Украины изучает два варианта парламентского формата по урегулированию в Донбассе – СМИ © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В 2019 году он пытался избраться в Верховную Раду по спискам «Батькивщины», однако в парламент не прошел. После этого Лубкивский стал советником вице-спикера от Рады, депутата от партии Юлии Тимошенко Елены Кондратюк.

Ранее замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин оказался в центре скандала из-за своих слов про амнистию в отношении представителей ДНР и ЛНР. Позднее он заявил, что его речь в интервью была искажена, речь якобы шла об амнистии для мирных жителей, а не для участников боевых действий.