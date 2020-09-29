Трехсторонняя контактная группа занимается урегулированием конфликта в Донбассе, в нее входят представители РФ, Украины и ОБСЕ. Заседания проходят в Минске. Ранее представители Киева заявили, что намерены создать в рамках своей делегации должность спикера, который будет озвучивать официальную позицию украинской стороны.
По данным СМИ, наиболее вероятным кандидатом на место спикера является Маркиян Лубкивский. Ранее он был советником главы СБУ, а в преддверии Евро-2012, проходившего в Польше и на Украине, был назначен директором турнира.
В 2019 году он пытался избраться в Верховную Раду по спискам «Батькивщины», однако в парламент не прошел. После этого Лубкивский стал советником вице-спикера от Рады, депутата от партии Юлии Тимошенко Елены Кондратюк.
Ранее замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин оказался в центре скандала из-за своих слов про амнистию в отношении представителей ДНР и ЛНР. Позднее он заявил, что его речь в интервью была искажена, речь якобы шла об амнистии для мирных жителей, а не для участников боевых действий.