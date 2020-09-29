Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске пройдет без замглавы делегации Киева в ТКГ Алексея Резникова. Об этом 28 сентября сообщил Sputnik Беларусь

Промежуточные итоги Беломайдана. Лукашенко присягает и обходит ряды © AFP, Andrei STASEVICH / BELTA

Резников отказался ехать в Минск из-за того, что Украина отказалась признать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Понятно, что, после того как Украина официально не признала результаты выборов президента в Белоруссии, ни в какой Минск я точно не поеду, даже если пандемия закончится. И я думаю, что остальные члены украинской делегации точно не поедут (в Минск) на переговоры», — заявил Резников.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.