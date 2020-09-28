Катастрофа с самолетом Ан-26 под Харьковом произошла из-за «мнимых военных реформ» и «бардака» во власти Украины. Об этом 27 сентября заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, слова которого приводятся на сайте партии

Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политик отметил, что проведенная при прошлом президенте Петре Порошенко реформа армии свелась исключительно к изменению формы военнослужащих.

«Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет. Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику. И этот сюрреализм забирает человеческие жизни», — негодует Кива.

По его мнению, нынешнее руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом и положение может измениться, только когда к власти придут профессионалы.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

Рассматриваются четыре версии трагедии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.

Образцы ДНК для идентификации остальных 25 погибших начнут отбирать в понедельник, 28 сентября. Экспертизу проведут в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре (НИЭКЦ).