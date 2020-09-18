Белорусская оппозиция хочет заставить рядовых белорусов лишиться зарплаты для того, чтобы обозлить их, радикализировать и опять вывести на улицы. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в комментарии белорусскому телеканалу ОНТ

Печенек не будет. Михеев объяснил, почему Запад «сливает» белорусскую оппозицию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Валерий Цепкало призвал ослабить экономику страны таким образом, чтобы власть не могла платить зарплату сотрудникам милиции. Он поддержал «тактику ненасильственного сопротивления», которая предполагает покупку белорусами иностранной валюты, неуплату налогов и забастовки на госпредприятиях.

Эксперт подчеркнул, что белорусской оппозиции сегодня нужна радикализация, поскольку просто политические лозунги и разговоры о пересмотре результатов выборов не сработали или не сработали в достаточной мере.

«А как их обозлить? Это или провокации с кровью, или сделать так, чтобы людям жрать было нечего. Надо белорусам понять: оппозиция хочет, чтобы вам жрать было нечего. Чтобы вас вытянуть на улицы и с вашей помощью опять попытаться захватить власть», — категоричен Михеев.

Однако, по его мнению, в случае подрыва оппозицией ничего, кроме ухудшения положения рядовых белорусов, не будет.

Политолог также считает глупой мысль о том, что из-за отсутствия денег белорусская власть распустится, а президент Александр Лукашенко сразу же уйдет в отставку.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.