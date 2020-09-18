Запад сейчас фактически «сливает» белорусскую оппозицию, поняв, что с ходу добиться своих целей в республике у него не получилось. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев 16 сентября в комментарии белорусскому государственному агентству «БЕЛТА»

Александр Лукашок: Если протесты в Белоруссии станут антироссийскими, они вызовут реальные контрпротесты © Facebook, Александр Лукашок

«С одной стороны, да, Запад поддерживал протесты в Беларуси, но печенье, как в Украине, на площадь никто раздавать не выходил. Западные послы на такие вещи не решились, потому что в Беларуси другая ситуация», — указал Михеев.

По его мнению, в целом Запад показывает, что той поддержки, на которую, видимо, белорусская оппозиция рассчитывала, она не получит.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.