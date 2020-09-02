Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер с 1 сентября стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, которая работает на Украине, передает «Радио Свобода» 1 сентября

Волкер заявил о невозможности переговоров с Россией по Крыму © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке», — говорится в заявлении группы.

Волкер также указывает на возможность усилить украинскую экономику на своей новой должности.

«В сотрудничестве с Avia Solutions Group, в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан. Это созвучно глобальной стратегии Avia Solutions Group», — сказал он в комментарии Avia Solutions.

Волкер занимал должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.