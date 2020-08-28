Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поделилась своими мыслями о том, как заставить действующего президента Александра Лукашенко покинуть свой пост. По ее мнению, это в силах простых людей из рабочего класса, цитирует экс-кандидата в президенты Униан 28 августа

Тихановская называет себя символом изменений и национальным лидером Белоруссии, понимая, какую высокую ответственность она при этом на себя взяла.

Тихановская призвала очистить школы от «лицемерия и страха» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Один из белорусских дипломатов, который ушел с поста, сказал, что, по его мнению, сместить Лукашенко могут те, кто его привел на эту должность, — это рабочие крупных предприятий, рабочий класс, хребет белорусской промышленности, селянство, то есть люди из народа, не силовики. Я сейчас вижу забастовочные комитеты. Я думаю, что только длительные забастовки, хотя не хотелось бы, чтобы они были длительными, потому что это наносит удар по экономике, могут заставить Лукашенко уйти», — сказала она.

Прокомментировала оппозиционер и заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия имеет перед Белоруссией обязательства по военной помощи. Тихановская сказала, что оказать ее просто не получится, потому что оппозиция протестует мирно и поводов не даст. При этом ситуацию в Белоруссии она назвала «внутренней проблемой» страны.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из его состава.