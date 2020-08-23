Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко провести повторные президентские выборы, чтобы никто не сомневался в их честности

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер поделился своим мнением о ситуации в Белоруссии, где после оглашения о переизбрании действующего главы государства начались акции протестов и забастовки на предприятиях.

«Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определённо сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться — вперёд!» Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: «Пожалуйста, выбирайте» — сказал президент Украины Владимир Зеленский. Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями, но при двух условиях © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Оппозиционные белорусские кандидаты результаты выборов не признали и потребовали провести повторное голосование. 17 августа Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей Александр Лукашенко ответил рабочим, которые требовали его ухода: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет». Через четыре дня единый кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская объявила, что в случае назначения новых президентских выборов не будет выдвигать свою кандидатуру.

«Если Лукашенко выиграет, он выиграет, если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», — сказал Зеленский.

В начале протестов сотрудники правоохранительных органов применяли по отношению к несогласным с результатами выборов слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули, но потом отказались от силовых приёмов. По информации МВД Белоруссии, в первые дни беспорядков задержали более 6,7 тысячи человек, сотни человек пострадали и, как накануне сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, четверо погибли.