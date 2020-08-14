Трудно предполагать, насколько действительно удастся затея начала Майдана в Минске, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

«Протестующим для успеха нужно в выходные закрепиться на какой-нибудь площади и создать постоянно действующую акцию. Они попробуют сделать это, но все же спецслужбу будут этому всячески мешать и скорее всего, смогут разогнать митинг. Но все зависит от массовости», — считает эксперт.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.