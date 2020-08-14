«Протестующим для успеха нужно в выходные закрепиться на какой-нибудь площади и создать постоянно действующую акцию. Они попробуют сделать это, но все же спецслужбу будут этому всячески мешать и скорее всего, смогут разогнать митинг. Но все зависит от массовости», — считает эксперт.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.
В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.