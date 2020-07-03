Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны бывшего мэра города Прад Жана Кастекса, который с апреля 2020 года отвечал за выход Франции из коронакризиса. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило агентство Associated Press

По данным издания, план постепенного выхода Франции из карантина, автором которого стал 55-летний Кастекс, считается в целом успешным. Самого премьера называют скромным, но профессиональным госслужащим.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку © REUTERS, Christian Hartmann/File Photo Эдуара Филиппа.

Отмечается, что перестановки в правительстве происходят на фоне крупного проигрыша партии Макрона на местных выборах в крупнейших городах страны — Лионе, Марселе, Бордо. В Париже победу одержала действующий мэр города Анн Идальго.