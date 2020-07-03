По данным издания, план постепенного выхода Франции из карантина, автором которого стал 55-летний Кастекс, считается в целом успешным. Самого премьера называют скромным, но профессиональным госслужащим.
Также ожидается, что в отставку будут отправлены если не все, то большинство членов правительства бывшего премьера Эдуара Филиппа.
Отмечается, что перестановки в правительстве происходят на фоне крупного проигрыша партии Макрона на местных выборах в крупнейших городах страны — Лионе, Марселе, Бордо. В Париже победу одержала действующий мэр города Анн Идальго.