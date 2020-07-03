Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что самопроизвольная разводка Ингульского моста утром произошла из-за того, что служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста. Об этом 3 июля градоначальник сказал в комментарии «НикВести»

Отмечается, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева.

«Стоило ожидать, что когда будет снят асфальт, а я хочу напомнить, что у нас три дня назад начались работы службой автомобильных дорог по снятию асфальта на разводной части моста, стоило ожидать, что конструкция облегчится и, логично, начнет подниматься. Насколько мне известно, к работам, которые проводились на мосту, не привлекалась компания, которая обслуживает разводящие механизмы, городская компания "ЭЛУ Автодорог"», — заявил он.

По его словам, на данный момент мост удерживается домкратами. В ближайшее время будут дополнительно поставлены утяжелители весом до 40 тонн. И после того, как будет восстановлено покрытие, их снимут. При этом руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могло стать причиной его самопроизвольного разведения. Не могут остановить. Разводной мост взбесился в Николаеве © commons.wikimedia.org, Aleksandrit

Комментируя заявления Сенкевича о причине развода моста якобы из-за того, что служба автомобильных дорог не привлекла к ремонтным работам КП «ЭЛУ Автодорог», Невеселый отметил, что работы проводились только по одной стороне моста, а снятие 200 кг асфальта не могло к этому привести.

Также он подчеркнул, что неоднократно уведомлял мэра о проведении ремонтных работ, однако ответа не получил.

В комментарии изданию «НикВести» депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.