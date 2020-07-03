В центре Николаева утром разводная часть моста через реку Ингул начала самопроизвольно подниматься. Об этом 3 июля сообщает сайт «Новости-N»

Отмечается, что этот мост соединяет центр города и несколько спальных микрорайонов, а также является частью автомобильной дороги, которая ведет на выезд из города. В Тернопольской области мост рухнул прямо под грузовиком © Nate Steiner / flickr

«В результате инцидента в городе образовался настоящий транспортный коллапс… Полиция полностью перекрыла движение с обеих сторон моста, также на месте дежурят сотрудники ГСЧС», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на въезде в город со стороны Новой Одессы полицейские начали направлять транзитный транспорт в объезд через село Зайчевское. Грузовой транзитный транспорт со стороны Одессы останавливают на въезде в город и не пропускают.

Разводную часть моста опустили, однако движение транспорта пока не открыто — специалисты выясняют причину. Несмотря на то, что мост свели, он все равно начинает самопроизвольно подниматься.