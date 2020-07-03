Все утверждения подавшего в отставку главы Нацбанка Украины Якова Смолия об оказании на него политического давления не имеют под собой ни малейшего основания. Об этом 2 июля заявил советник президента по экономическим проблемам Олег Устенко в эфире телеканала «Дом»

Глава Нацбанка Украины Смолий решил уйти в отставку после перепалки с Зеленским — СМИ © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська сказал Устенко.

По его словам, Национальный банк Украины продолжал оставаться в коммуникационной политике, относящейся «к старой парадигме десятилетней давности, когда ты вроде бы объясняешь, но объясняешь только, когда тебе этого хочется».

Советник Зеленского полагает, что вопрос с отставкой Смолия в Верховной Раде решится достаточно быстро, так как в стране «незаменимых нет».

«Поэтому я думаю, что президент не будет тратить время игроков рынка, экспертов, представителей финансового сектора и достаточно быстро подаст новую кандидатуру на утверждение Верховной Рады», — подытожил он.

На днях глава НБУ Яков Смолий заявил, что подает в отставку из-за непрекращающегося политического давления на него и работу регулятора.