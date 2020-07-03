«Основная проблема, которая была у Якова Смолия, равно как и у руководства НБУ, — это не вопрос, связанный реально с политическим давлением, как пытался показать сам глава Национального банка, ошибочно предполагая, что недостаточно эффективная коммуникационная политика является реальным политическим давлением, которое на него оказывается. Я не вижу проблем в том, что и экспертное сообщество, и депутаты Верховной Рады, и, по большому счету, сами игроки банковского сектора, прежде всего коммерческие банки, хотели четких позиций со стороны Нацбанка, связанных с объяснениями того, что происходит, какие шаги предпринимает Нацбанк», — сказал Устенко.
По его словам, Национальный банк Украины продолжал оставаться в коммуникационной политике, относящейся «к старой парадигме десятилетней давности, когда ты вроде бы объясняешь, но объясняешь только, когда тебе этого хочется».
Советник Зеленского полагает, что вопрос с отставкой Смолия в Верховной Раде решится достаточно быстро, так как в стране «незаменимых нет».
«Поэтому я думаю, что президент не будет тратить время игроков рынка, экспертов, представителей финансового сектора и достаточно быстро подаст новую кандидатуру на утверждение Верховной Рады», — подытожил он.
На днях глава НБУ Яков Смолий заявил, что подает в отставку из-за непрекращающегося политического давления на него и работу регулятора.