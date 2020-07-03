«Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я, как президент, буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства», — сказал Зеленский.
Он уже провел консультации относительно кандидатуры на должность главы НБУ с руководством Национального банка Украины и участниками рынка. Также состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.
«Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ», — отметили в офисе президента.
Глава Нацбанка страны Яков Смолий на днях написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал его президенту. Днем позже Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка.