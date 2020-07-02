Экс-президент Украины Петр Порошенко 2 июля во время экстренно собранного брифинга призвал главу государства Владимира Зеленского отозвать отставку руководителя Нацбанка Якова Смолия

Глава Нацбанка Украины Смолий решил уйти в отставку после перепалки с Зеленским — СМИ © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська

«Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Владимир, Александрович, отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения. Как сейчас выразился один из инвесторов это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками», — заявил Порошенко.

По его словам, отставка Смолия пугает иностранных инвесторов, которые уйдут из Украины безвозвратно.