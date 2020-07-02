Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
О том, что Назарбаев заразился коронавирусом, стало известно 18 июня.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы (лидера нации. — Ред.) на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», — рассказал Укибай.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заболевание, Назарбаев продолжал работать дистанционно.

В Казахстане, согласно последним данным, зафиксировано свыше 42,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 188 человек, 25,5 тыс. выздоровели.