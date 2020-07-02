Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает РИА Новости

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк «У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы (лидера нации. — Ред.) на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», — рассказал Укибай. Ранее сообщалось, что, несмотря на заболевание, Назарбаев продолжал работать дистанционно. В Казахстане, согласно последним данным, зафиксировано свыше 42,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 188 человек, 25,5 тыс. выздоровели.