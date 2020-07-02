Новым главой Нацбанка Украины может стать глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко. Об этом 1 июля заявил заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк («Голос»), передает «Интерфакс-Украина»
Как сообщил спикер «Голоса» Ярема Дух, Железняк допускает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы Центробанка Смолия.
Накануне глава НБУ Яков Смолий заявил, что подаст в отставку из-за непрекращающегося политического давления на него и работу регулятора.
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