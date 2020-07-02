Отставка главы Нацбанка Украины может негативно сказаться на отношениях с МВФ - депутат
Отставка главы Нацбанка Украины может негативно сказаться на отношениях с МВФ - депутат
© Julia Berezovska/ Press office NBU
Как сообщил спикер «Голоса» Ярема Дух, Железняк допускает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы Центробанка Смолия.

Накануне глава НБУ Яков Смолий заявил, что подаст в отставку из-за непрекращающегося политического давления на него и работу регулятора.

 

 