Новым главой Нацбанка Украины может стать глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко. Об этом 1 июля заявил заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк («Голос»), передает «Интерфакс-Украина»

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