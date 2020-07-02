Отставка Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины может негативно сказаться на отношениях страны с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики и депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев, передает 1 июля РБК-Украина

Смолий пожаловался, что Нацбанку Украины мешают работать с МВФ © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська

Он не исключил, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку.

«Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке», — пояснил депутат.

Председатель Национального банка Украины Смолий накануне написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту.