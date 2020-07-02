«Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП (офиса президента — ред.). Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки», — сказал Гетманцев.
Он не исключил, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку.
«Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке», — пояснил депутат.
Председатель Национального банка Украины Смолий накануне написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту.