Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, для борьбы с коронавирусом в Казахстане нужно реализовывать стратегию трех «Т». Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович 1 июля в комментарии «РБК»

Казахстан возобновляет экспорт пшеницы и муки после отмены режима ЧП — Минсельхоз © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«Пока нет вакцины и коллективного иммунитета, придется реализовывать стратегию «три Т»: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения», — пояснила эксперт.

Попович отметила, данную стратегию получилось реализовывать в России и потому нужно отреагировать на вспышку SARS-CoV-2 в Казахстане, добавив, что сегодняшние эпидемиологические методы в республике абсолютно оправданы, поскольку других способов предотвратить массовую летальность не существует.

Также, по ее мнению, в условиях закрытых из-за пандемии границ важно отслеживать нелегальные контакты и понимать, что при повторном ухудшении эпидемиологической ситуации власти России тоже снова вынужденно введут карантин.