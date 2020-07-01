Власти Казахстана начали отменять карантинные ограничения поэтапно, однако из-за роста распространения COVID-19 в нескольких регионах их возобновили.
«Пока нет вакцины и коллективного иммунитета, придется реализовывать стратегию «три Т»: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения», — пояснила эксперт.
Попович отметила, данную стратегию получилось реализовывать в России и потому нужно отреагировать на вспышку SARS-CoV-2 в Казахстане, добавив, что сегодняшние эпидемиологические методы в республике абсолютно оправданы, поскольку других способов предотвратить массовую летальность не существует.
Также, по ее мнению, в условиях закрытых из-за пандемии границ важно отслеживать нелегальные контакты и понимать, что при повторном ухудшении эпидемиологической ситуации власти России тоже снова вынужденно введут карантин.