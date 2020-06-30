По состоянию на 19:00 30 июня в мире зафиксировано более 10 млн 460 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 509 тыс. человек скончались, свыше 5,7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 227,6 тыс. заболевших, следом идет Италия (240,4 тыс.).

На восьмом месте Чили (275,9 тыс.), потом Перу (282,3 тыс.), затем Испания (296,9 тыс.), Великобритания (311,9 тыс.), Индия (574,9 тыс.), Россия (648,5 тыс.) и Бразилия (1 млн 373 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 691 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 128,9 тыс. человек, смертность 4,8%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,46%, более 34,7 тыс. человек.

В Великобритании — 43,5 тыс. (13,97%), в Бразилии — 58,4 тыс. (4,26%), в Испании — 28,7 тыс. (9,72%).

Россия

В России по состоянию на 24 июня зафиксировано 648 533 случая заболевания, 9435 заразившихся умерли, 413 611 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,45%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 3 раза ниже, чем в США или Бразилии.

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По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

По ее словам, развитие любой эпидемии имеет свои законы, и в случае России необходимо учитывать тот факт, что страна огромна по своей территории, в каждом субъекте есть свои демографические и социально-экономические особенности, которые также оказывают влияние на рост или сокращение числа случаев инфекции.

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«В целом в последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение новых выявленных случаев по всей стране, хотя есть регионы (и они меняются с течением времени), которые сталкиваются с более серьезными проблемами либо с точки зрения количества новых случаев, либо оказания медицинской помощи, либо введения адекватного сочетания так называемых немедицинских мер, направленных на ограничения скоплений людей при невозможности сохранения физической дистанции друг от друга», — приводит слова Вуйнович РИА Новости.

При этом медицинские центры, построенные министерством обороны для больных коронавирусом, доказали свою востребованность, вновь построенные центры также внесут свой вклад как в укрепление региональных систем здравоохранения, так и в борьбу с инфекцией. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Минобороны России ранее завершило строительство еще пяти медицинских центров для лечения пациентов с COVID-19.

«Уже через два месяца после начала эпидемии, пятнадцатого мая приступили к работе 16 медцентров Минобороны для больных коронавирусом… За полтора месяца эти медучреждения доказали свою востребованность, в них прошли лечение свыше 4,5 тысячи человек, было проведено свыше 25 тысяч различных исследований», — сказал Путин на видеоконференции, посвященной открытию медцентров.

По его словам, эти новые современные медучреждения должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения «на долгосрочную перспективу».

«Уверен, что открывающиеся сегодня центры будут столь же эффективны и внесут свой вклад в борьбу с инфекцией», — добавил президент.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новосозданные медцентры Минобороны готовы к оказанию медицинской помощи пациентам.

«Конечно же они готовы к оказанию медицинской помощи», — сказал Мурашко на видеоконференции, посвященной открытию медцентров, построенных Минобороны.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 30 июня зафиксировано 44 334 случая заболевания, 1159 заразившихся умерло (смертность 2.62%), 19 115 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 656 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна активно готовиться ко второй волне пандемии коронавируса на фоне стремительно растущей динамики распространения, рассказали в пресс-службе Офиса президента по итогам ежедневного селекторного совещания 30 июня.

На встрече премьер-министр Денис Шмыгаль обратил внимание, что по количеству больных COVID-19 Львовская область уже десять дней как рекордсмен. За последние сутки в регионе подтвердили 143 новых случая, три человека скончались.

Зеленский в ответ напомнил, что на Закарпатье загруженность опорных больниц пациентами с коронавирусом достигла 70%.

«С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — отметил президент.

По его словам, правительство готовит медзаведения ко второй волне. Сейчас в больницах есть около 30 тыс. коек для больных коронавирусом. Проблем с аппаратами искусственной вентиляции легких нет, устройств хватает всем.

Также в Кабинете министров подчеркнули, что пока возобновлять работу детский лагерей и санаториев рано.

Тем временем жена Зеленского Елена продолжает лечение от коронавирусной инфекции Covid-19 и вызванной болезнью двусторонней полисегментарной пневмонии.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что супруга главы государства лечится в стационарном отделении одной из больниц Киева.

«Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей», — говорится в сообщении Офиса президента.

12 июня супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на Covid-19. На тот момент она чувствовала себя хорошо. 16 июня она была госпитализирована.

Ну а пока суд да дело, украинские ученые из Днепровского национального университета имени Олеся Гончара намереваются использовать коноплю в борьбе с COVID-19.

«Семена конопли (Cannabis Sativa) используют в качестве как лекарственной, так и промышленного сырья. Основными продуктами переработки семян конопли и льна в Украине: масло, муку, отруби и протеиновый конопляный порошок. Оздоровительный эффект от использования в пищу семена конопли — это научно обоснованный факт», — утверждают авторы исследования.

В мире

Мир сейчас находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19, вирус все еще быстро распространяется, большинство людей все еще к нему восприимчивы, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее словам, не только Россия, но и большинство стран Европейского региона ВОЗ сейчас находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений, исходя из их эпидемиологической ситуации и других критериев, соответствующих ранее представленным рекомендациям ВОЗ для переходной фазы, включая оценку приемлемости мер со стороны населения.

«Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», — подчеркнула Вуйнович.

«Мир сейчас находится в новой и опасной фазе. Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще к нему восприимчивы», — заявила представитель ВОЗ.

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В частности, исследователи Оксфордского интернет-института подсчитали, что аудитория новостей на французском языке, которые публиковало российское СМИ Russia Today (RT), в пять раз больше аудитории, читающей новости на эту же тему в популярном французском издании Le Monde.

А в Испании Китайское международное радио достигло в четыре раза большего привлечения аудитории, чем ведущая испанская газета El Pais.

«Поддерживаемые государством СМИ из Китая, Ирана, России и Турции новостями о коронавирусе нацелены на пользователей социальных сетей, говорящих на французском, немецком и испанском языках по всему миру», — сказала научный сотрудник Оксфордского интернет-института Катарина Ребелло.

По ее словам, некоторые из вещающих на Европу иностранных изданий якобы грешат «ложной информацией».

В частности исследователей возмутило, что российские издания, пишущие новости о COVID-19 на французском и немецком языках, постоянно акцентировали внимание на слабых демократических институтах и гражданских беспорядках в Европе.