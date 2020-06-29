Внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других возможных причастных к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом в штаб-квартире организации в Лионе сообщили РИА Новости 29 июня

«Первое место в списке»: Иран требует от Интерпола задержать Трампа за убийство Сулеймани © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран», в том числе Трамп.

«В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера". Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода», — сказали в организации.

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.