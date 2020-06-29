Ранее судебные власти Ирана обратились в Интерпол с требованием объявить в международный розыск более 30 человек, «участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран», в том числе Трамп.
«В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера". Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода», — сказали в организации.
В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.