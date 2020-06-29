Судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом 29 июня заявил прокурор Тегерана Али Аль-Касимер, передает Mehr

«Сэр, им осталось жить примерно одну минуту»: Трамп открыл подробности ликвидации Сулеймани © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани… Президент Дональд Трамп стоит на первом месте в списке, и его преследование будет продолжено даже после того, как его срок истечет», — сообщил он.

Прокурор добавил, что судебные власти издали распоряжение о привлечении этих людей к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол. Они обвиняются в убийстве и террористической деятельности.

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.