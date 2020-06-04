«Такого не было даже в 1929 году. Страна не была в таком ужасном международном положении и с таким бездарным руководством, как сейчас. Речь идет о мировой державе с ядерным оружием, от решения руководства которой зависят судьбы многих людей, и не только в США», — сетует эксперт.
Кедми подчеркнул, что все это происходит при слабой власти, неспособной оценить всю глубину и остроту ситуации, а также предпринять хоть какие-то действия.
«В американском обществе и в международном сообществе происходит полная растерянность и прострация. Особенно у тех, кто присосался к американской матке, которая их подкармливала. А теперь они не знают, что с ними будет дальше», — категоричен специалист.
В Соединенных Штатах Америки в последние недели происходят массовые беспорядки, охватившие существенную часть страны после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в результате насилия полицейских.