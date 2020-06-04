Американское общество сегодня настолько напряжено, разрозненно и враждебно, как не было даже в годы Великой депрессии. Это очень опасно, потому что речь идет о мировой державе с ядерным оружием. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире телеканала «Россия 1», комментируя массовые беспорядки в США

Ищенко о протестах в США: Победа Трампа может закончиться тюрьмой для многих демократов © РИА Новости, Нина Зотина

Кедми подчеркнул, что все это происходит при слабой власти, неспособной оценить всю глубину и остроту ситуации, а также предпринять хоть какие-то действия.

«В американском обществе и в международном сообществе происходит полная растерянность и прострация. Особенно у тех, кто присосался к американской матке, которая их подкармливала. А теперь они не знают, что с ними будет дальше», — категоричен специалист.

В Соединенных Штатах Америки в последние недели происходят массовые беспорядки, охватившие существенную часть страны после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в результате насилия полицейских.