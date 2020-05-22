Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов является руководителем испанской фирмы, что противоречит украинскому антикоррупционному законодательству. Соответствующее расследование провели журналисты проекта «Схемы», которое было обнародовано 21 мая в YouTube

Иван Баканов. Биографическая справка © скриншот с видео "Телеканал Прямий" | скриншот с видео "Телеканал Прямий" | Перейти в фотобанк

Основателем Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada является кипрская компания Davegra LTD, которой владеет автор «Студии Квартал-95» Андрей Яковлев. Уставной капитал фирмы составляет 3 тыс. евро. С 2015 и до сих пор Баканов занимает в компании должность «единоличного администратора» и «лица, уполномоченного на все действия от имени фирмы». При этом на Украине служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Компания не подает годовые отчеты, поэтому оказалась в списке нарушителей налоговой инспекции Испании. У фирмы временно отозвали налоговый идентификационный номер, но она не считается ликвидированной, пока не будут устранены нарушения. СБУ не до смеха. Как «человек Зеленского» Баканов изменит спецслужбу © magazine.nv.ua

Пресс-служба СБУ предоставила журналистам письменный комментарий.

«Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц», — отметили в СБУ.