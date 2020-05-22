По данным СМИ, выписка из реестра юридических лиц Испании гласит, что компания, которая специализируется на возведении зданий и на операциях с недвижимостью, зарегистрирована в провинции Жирона.
Основателем Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada является кипрская компания Davegra LTD, которой владеет автор «Студии Квартал-95» Андрей Яковлев. Уставной капитал фирмы составляет 3 тыс. евро. С 2015 и до сих пор Баканов занимает в компании должность «единоличного администратора» и «лица, уполномоченного на все действия от имени фирмы». При этом на Украине служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.
Компания не подает годовые отчеты, поэтому оказалась в списке нарушителей налоговой инспекции Испании. У фирмы временно отозвали налоговый идентификационный номер, но она не считается ликвидированной, пока не будут устранены нарушения.
Пресс-служба СБУ предоставила журналистам письменный комментарий.
«Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц», — отметили в СБУ.