Иван Баканов. Биографическая справка
Иван Баканов. Биографическая справка
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По данным СМИ, выписка из реестра юридических лиц Испании гласит, что компания, которая специализируется на возведении зданий и на операциях с недвижимостью, зарегистрирована в провинции Жирона.

Основателем Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada является кипрская компания Davegra LTD, которой владеет автор «Студии Квартал-95» Андрей Яковлев. Уставной капитал фирмы составляет 3 тыс. евро. С 2015 и до сих пор Баканов занимает в компании должность «единоличного администратора» и «лица, уполномоченного на все действия от имени фирмы». При этом на Украине служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Компания не подает годовые отчеты, поэтому оказалась в списке нарушителей налоговой инспекции Испании. У фирмы временно отозвали налоговый идентификационный номер, но она не считается ликвидированной, пока не будут устранены нарушения. 

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СБУ не до смеха. Как «человек Зеленского» Баканов изменит спецслужбу
© magazine.nv.ua

Пресс-служба СБУ предоставила журналистам письменный комментарий. 

«Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц», — отметили в СБУ.     