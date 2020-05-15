Глава Совета безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский вынес благодарность Украине за отказ вносить в Конституцию закон об особом статусе ЛДНР. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Тупик переговоров по Донбассу: Киев против особого статуса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам Ходаковского, «истерящие» радикалы сами не понимают, какую услугу оказывают жителям республик Донбасса.

«Нет для нормального жителя нашего Донбасса страшнее сегодня слова, чем "реинтеграция". От мысли, что кто-то там, где-то рассматривает такую возможность — остатки волос на голове тихо шевелятся… Не дай Бог такому случиться. Их к себе мы интегрировать готовы, но чтобы мы к ним после всего — все погибшие в этой войне в гробах перевернутся», — заявил он.

Ранее, в ходе совещания Трехсторонней контактной группы (ТКГ), украинская делегация заявила, что власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.