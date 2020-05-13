Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев считает, что, несмотря на близкое расположение Белоруссии к очагу пандемии коронавируса в Европе, государство справится с этим вызовом своими методами. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 11 мая

Карантин без карантина. Как белорусы самоизолируются без давления властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Полетаева, итоги относительно эффективности или неэффективности избранного Белоруссией пути подводить пока рано. Он отметил, что у президента страны Александра Лукашенко в руках еще достаточно инструментов, и говорить, что он относится к вирусу спустя рукава, нельзя.

«В Беларуси сохранилась достаточно развитая система медицинского обслуживания, которая была одной из лучших на постсоветском пространстве еще до пандемии… Существуют географические особенности… В Беларуси просто в силу географических причин зараженных людей может оказаться гораздо больше. Но это вовсе не значит, что Александр Лукашенко и медицинская система его страны с этим вызовом не справилась», — сказал эксперт.

Так, среди положительных моментов отсутствия карантина в Белоруссии он отметил комфортное существование граждан, которые могут быть в привычных условиях, и отсутствие такого сильного удара по экономике, который наблюдается в других странах.

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