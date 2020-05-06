По словам собеседника издания, в Соединенных Штатах Трамп, обвиняющий Китай в распространении пандемии коронавируса, для своих фанатов «выступает уже как Господь Бог».
«Он высказал такую возмутительную идею, что обеззараживающие средства и свет убивают коронавирус, так давайте глотать эту обеззараживающую жидкость. Так, оказалось, что десятки людей послушали этот маразм и попали в больницу», — рассказал собеседник издания.
Михаил Погребинский добавил, что западные элиты опасаются китайского наступления и того, что в мире меняется лидер. Запад пытается этому противостоять, а единственный способ — это обвинить во всех смертных грехах Китай.
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