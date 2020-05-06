Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной
Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной
© Владимир Трефилов
По словам собеседника издания, в Соединенных Штатах Трамп, обвиняющий Китай в распространении пандемии коронавируса, для своих фанатов «выступает уже как Господь Бог».

«Он высказал такую возмутительную идею, что обеззараживающие средства и свет убивают коронавирус, так давайте глотать эту обеззараживающую жидкость. Так, оказалось, что десятки людей послушали этот маразм и попали в больницу», — рассказал собеседник издания.

Михаил Погребинский добавил, что западные элиты опасаются китайского наступления и того, что в мире меняется лидер. Запад пытается этому противостоять, а единственный способ — это обвинить во всех смертных грехах Китай.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 