В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий обратил внимание на тот факт, что никто теперь не возражает против тех инициатив президента США Дональда Трампа, за которые раньше его не критиковал только ленивый

По словам эксперта, на фоне эпидемии коронавируса у властей США появились определённые сложности, но одновременно появились и новые возможности.

«Никто уже никто не возражает против никаких миграционных законов, которые Трамп вводит, вопрос о реиндустриализации уже фактически решён в пользу таковой реиндустриализации. Поэтому вопрос о наводнении американской экономики деньгами, этот спор между Трампом и ФРС фактически был решён в пользу Трампа», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. Западные СМИ: Трамп как главная беда и 8 качеств для успеха в новом мире © REUTERS, Jonathan Ernst

22 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции, прежде всего, чтобы предоставить гражданам преимущество при трудоустройстве в условиях роста уровня безработицы. Исключение составляет только для медиков и остальных категорий специалистов, задействованных в борьбе с коронавирусом. Во время избирательной кампании 2016 года Трамп обещал ограничить поток мигрантов и построить стену на границе с Мексикой, но тогда его обвиняли в расизме.

«При этом у Трампа есть и проблемы, в конце концов, экономика была его главным плюсом, а теперь 22 млн безработных только официально зарегистрированных, что было немыслимо ещё 3-4 месяца назад», — добавил Дробницкий.

Американский лидер всегда с гордостью говорил, что за время его президентства национальная экономика выросла, а безработица сократилась до исторического минимума, в том числе среди афроамериканцев, да и сами избиратели в соцопросах выражали готовность голосовать на ноябрьских выборах за переизбрание Трампа из-за его экономических успехов.

С полным текстом интервью Дробницкого можно ознакомиться здесь.