По словам эксперта, на фоне эпидемии коронавируса у властей США появились определённые сложности, но одновременно появились и новые возможности.
«Никто уже никто не возражает против никаких миграционных законов, которые Трамп вводит, вопрос о реиндустриализации уже фактически решён в пользу таковой реиндустриализации. Поэтому вопрос о наводнении американской экономики деньгами, этот спор между Трампом и ФРС фактически был решён в пользу Трампа», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.
22 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции, прежде всего, чтобы предоставить гражданам преимущество при трудоустройстве в условиях роста уровня безработицы. Исключение составляет только для медиков и остальных категорий специалистов, задействованных в борьбе с коронавирусом. Во время избирательной кампании 2016 года Трамп обещал ограничить поток мигрантов и построить стену на границе с Мексикой, но тогда его обвиняли в расизме.
«При этом у Трампа есть и проблемы, в конце концов, экономика была его главным плюсом, а теперь 22 млн безработных только официально зарегистрированных, что было немыслимо ещё 3-4 месяца назад», — добавил Дробницкий.
Американский лидер всегда с гордостью говорил, что за время его президентства национальная экономика выросла, а безработица сократилась до исторического минимума, в том числе среди афроамериканцев, да и сами избиратели в соцопросах выражали готовность голосовать на ноябрьских выборах за переизбрание Трампа из-за его экономических успехов.
С полным текстом интервью Дробницкого можно ознакомиться здесь.