Страны «Большой двадцатки» на саммите по видеосвязи поддержали усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА новости 15 апреля

«Пусть несет ответственность»: Трамп прекращает финансирование ВОЗ из-за «снисходительности» к КНР © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Кроме того, главы государств поручили ВОЗ в сотрудничестве с другими профильными организациями проанализировать имеющиеся недостатки в готовности к пандемии и подготовить доклад для совместной встречи министров финансов и здравоохранения в ближайшие месяцы в целях запуска глобальной инициативы по готовности к реагированию на пандемию.

«Мы видим, таким образом, что президенты "двадцатки", включая президента [Владимира] Путина Российской Федерации возлагают на ВОЗ надежды в дальнейшей работе по анализу опыта этой пандемии и поддерживают работу ВОЗ. Именно из этой позиции мы исходим в Москве», — отметил Песков.

Это заявление связано с тем, что во вторник, 14 апреля, президент США Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ из-за того, что та якобы не справилась со своими обязанностями, допустив распространение коронавируса за пределы Китая.