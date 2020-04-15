Он напомнил об итогах экстренного саммита лидеров G20, прошедшего 26 марта: тогда стороны приняли согласованное заявление под названием «Заявление по новой коронавирусной инфекции COVID-19». В нем, по словам пресс-секретаря российского лидера, говорится, что президенты G20 полностью поддерживают усилия ВОЗ и настроены далее укреплять ее полномочия по координации международной борьбы с пандемией.
Кроме того, главы государств поручили ВОЗ в сотрудничестве с другими профильными организациями проанализировать имеющиеся недостатки в готовности к пандемии и подготовить доклад для совместной встречи министров финансов и здравоохранения в ближайшие месяцы в целях запуска глобальной инициативы по готовности к реагированию на пандемию.
«Мы видим, таким образом, что президенты "двадцатки", включая президента [Владимира] Путина Российской Федерации возлагают на ВОЗ надежды в дальнейшей работе по анализу опыта этой пандемии и поддерживают работу ВОЗ. Именно из этой позиции мы исходим в Москве», — отметил Песков.
Это заявление связано с тем, что во вторник, 14 апреля, президент США Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ из-за того, что та якобы не справилась со своими обязанностями, допустив распространение коронавируса за пределы Китая.