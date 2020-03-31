По ее словам, супругам одновременно диагностировали пневмонию, после чего отправили в тубдиспансер. Однако он оказался переполнен, в связи с чем Дашкевичи «отпросились домой», где их состояние ухудшилось.
«Дома у моего мужа была температура. Нас отправили в медицинский диспансер, который сейчас оборудован пульмонологом. Положили в разные палаты. Они взяли тесты на коронавирус, но сказали, что анализ был отрицательным», — рассказала жена артиста.
Затем 75-летнему Дашкевичу стало хуже, его перевели в третье учреждение, и повторный тест на коронавирус оказался положительный. При этом у супруги брать повторный анализ не стали, порекомендовав просто самоизолироваться на 14 дней.
Вылечить Дашкевича не удалось — артист скончался.
Стоит отметить, что семеро коллег Дашкевича из Театра имени Якуба Коласа также находятся в больнице, у пятерых из них — пневмония.
По официальным данным, на сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 152 человек. При этом президент республики Александр Лукашенко не раз называл происходящее вокруг пандемии психозом и призывал не паниковать.