В Белоруссии была зафиксирована первая смерть от коронавируса: в Витебске скончался Заслуженный артист республики, актер Театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Об этом его вдова сообщила изданию «Наша Ніва» 31 марта

Ради красного словца. Почему Лукашенко не защищает от коронавируса Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Дома у моего мужа была температура. Нас отправили в медицинский диспансер, который сейчас оборудован пульмонологом. Положили в разные палаты. Они взяли тесты на коронавирус, но сказали, что анализ был отрицательным», — рассказала жена артиста.

Затем 75-летнему Дашкевичу стало хуже, его перевели в третье учреждение, и повторный тест на коронавирус оказался положительный. При этом у супруги брать повторный анализ не стали, порекомендовав просто самоизолироваться на 14 дней.

Вылечить Дашкевича не удалось — артист скончался.

Стоит отметить, что семеро коллег Дашкевича из Театра имени Якуба Коласа также находятся в больнице, у пятерых из них — пневмония.

По официальным данным, на сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 152 человек. При этом президент республики Александр Лукашенко не раз называл происходящее вокруг пандемии психозом и призывал не паниковать.