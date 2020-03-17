Коронавирус, ставший причиной пандемии на Земле, попал на нашу планету из космоса - на метеорите, который 11 октября прошлого года взорвался над северо-востоком Китая. Об этом заявил профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра астробиологии в Великобритании

Ради красного словца. Почему Лукашенко не защищает от коронавируса Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он полагает, что взрыв метеорита мог высвободить «сотни триллионов» вирусных частиц в верхних слоях стратосферы и обеспечить их попадание в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли.

По его мнению, вирус распространяется ветрами — в основном на территории между 40 и 60 градусами северной широты, где фиксируются многие случаи заражения.

Однако другие ученые относятся к этой идее скептически. Прежде всего из-за сходства COVID-19 с земными видами коронавирусов.