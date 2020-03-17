Именно отсюда начал распространяться по миру COVID-19, отмечает исследователь.
Он полагает, что взрыв метеорита мог высвободить «сотни триллионов» вирусных частиц в верхних слоях стратосферы и обеспечить их попадание в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли.
По его мнению, вирус распространяется ветрами — в основном на территории между 40 и 60 градусами северной широты, где фиксируются многие случаи заражения.
Однако другие ученые относятся к этой идее скептически. Прежде всего из-за сходства COVID-19 с земными видами коронавирусов.