Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев отказаться от туристических поездок за границу, и в частности в Египет, куда агитируют отправиться туроператоры. Об этом 16 марта он рассказал на брифинге, который транслировался на странице ведомства в Facebook

Сергей Марков: Нужно быть готовым к тому, что коронавирус на Украине спровоцирует крушение режима © РИА Новости, Нина Зотина

«Обещают, что все будет прекрасно, там чудесный сухой климат и высокая температура, при которой коронавирус не размножается. Вам брутально врут для того, чтобы на вас заработать… Операторов, которые агитируют вас сейчас выезжать в дешевые туры, не интересует ваше будущее и здоровье. Их интересует исключительно их экономическая модель», — заявил он.

Кулеба призвал украинцев воздержаться от шагов, которые создают проблемы, и отказаться от туристических поездок.