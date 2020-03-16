Он заявил, что ежедневно чартерные рейсы отправляются с территории Украины в Египет.
«Обещают, что все будет прекрасно, там чудесный сухой климат и высокая температура, при которой коронавирус не размножается. Вам брутально врут для того, чтобы на вас заработать… Операторов, которые агитируют вас сейчас выезжать в дешевые туры, не интересует ваше будущее и здоровье. Их интересует исключительно их экономическая модель», — заявил он.
Кулеба призвал украинцев воздержаться от шагов, которые создают проблемы, и отказаться от туристических поездок.