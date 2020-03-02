Гончарук и Ермак тайно обсудили Коломойского
Гончарук и Ермак тайно обсудили Коломойского
© скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк
«Я не хотел бы комментировать слухи и обсуждать какие-то личности, отдельных людей… Те, кто такую информацию распространяет, должны ее комментировать», — сказал он.

Кроме того Гончарук отметил, что Кабмин должен относиться к бизнесу с уважением, несмотря на коррупцию.