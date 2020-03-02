Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает бессмысленным комментировать информацию о том, что его собираются уволить из-за назначения «не тех» людей в «Центрэнерго». Об этом он заявил 2 марта на брифинге, который транслировал Кабмин в YouTube

Гончарук и Ермак тайно обсудили Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк сказал он.

Кроме того Гончарук отметил, что Кабмин должен относиться к бизнесу с уважением, несмотря на коррупцию.