Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает бессмысленным комментировать информацию о том, что его собираются уволить из-за назначения «не тех» людей в «Центрэнерго». Об этом он заявил 2 марта на брифинге, который транслировал Кабмин в YouTube
«Я не хотел бы комментировать слухи и обсуждать какие-то личности, отдельных людей… Те, кто такую информацию распространяет, должны ее комментировать», — сказал он.
Кроме того Гончарук отметил, что Кабмин должен относиться к бизнесу с уважением, несмотря на коррупцию.
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