Болельщики хоккейного клуба «Динамо» (Минск) создали петицию на сайте проекта «Удобный город», в которой потребовали закрыть клуб из-за отсутствия спортивных результатов, а сэкономленные бюджетные деньги потратить на благо граждан Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь 27 февраля

В тексте петиции отмечается, что в нынешнем сезоне команда под руководством тренера Крэйга Вудкрофта установила антирекорд КХЛ по числу пропущенных шайб, а в турнирной таблице заняла последнее место.

«Достойных результатов клуб не показывает уже на протяжении долгих лет. При этом, на содержание этого клуба уходят миллионы долларов, которые берутся не из ниоткуда, а из карманов налогоплательщиков! За 12 лет участия в соревновании, "Динамо" всего четыре раза выходило в плей-офф. Разве это можно считать достижением? Мы убеждены, что данный проект следует закрыть, а сэкономленные средства потратить на улучшение благосостояния граждан страны», — говорится в петиции.

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