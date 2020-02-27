В тексте петиции отмечается, что в нынешнем сезоне команда под руководством тренера Крэйга Вудкрофта установила антирекорд КХЛ по числу пропущенных шайб, а в турнирной таблице заняла последнее место.
«Достойных результатов клуб не показывает уже на протяжении долгих лет. При этом, на содержание этого клуба уходят миллионы долларов, которые берутся не из ниоткуда, а из карманов налогоплательщиков! За 12 лет участия в соревновании, "Динамо" всего четыре раза выходило в плей-офф. Разве это можно считать достижением? Мы убеждены, что данный проект следует закрыть, а сэкономленные средства потратить на улучшение благосостояния граждан страны», — говорится в петиции.
Указанное обращение планируют переправить в Министерство спорта и туризма, а также в Федерацию хоккея Белоруссии.
Примерно год назад президент страны Александр Лукашенко сказал, что ежегодно на команду государство тратит примерно $15 млн.