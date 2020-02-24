Участникам опроса также предлагалось назвать причину негативного отношения к политику. Так, на первом месте за «развал медицины и убийственную "медреформу"» оказалась бывшая и.о главы Минздрава Ульяна Супрун. На втором — бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который, по мнению опрошенных, виновен в «развязывании войны, пропаганде ненависти, сдаче Крыма».
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Третье место за «политическую проституцию, предательство и фактическое отсутствие сплоченной оппозиции в составе новоизбранной ВР» занял депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев. На четвертой позиции оказался экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович — за «языковые законы, фактический запрет русского языка и ситуацию с языками других нацменьшинств».
На последнем, пятом, месте разместилась экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева — за «уничтожение украинской банковской системы, невозвращенные деньги вкладчиков, вывод денег в офшоры и падение курса гривны в три раза».
Исследование было проведено 17-20 февраля 2020 года, в нем приняли участие 3008 украинцев.