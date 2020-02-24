Социологическая группа «Медиа-опрос» назвала топ-5 украинских политиков, деятельность которых вызывает наиболее негативную реакцию украинцев. Результаты исследования в понедельник, 24 февраля, опубликовало издание From-ua

Участникам опроса также предлагалось назвать причину негативного отношения к политику. Так, на первом месте за «развал медицины и убийственную "медреформу"» оказалась бывшая и.о главы Минздрава Ульяна Супрун. На втором — бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который, по мнению опрошенных, виновен в «развязывании войны, пропаганде ненависти, сдаче Крыма».

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Как новая власть Супрун пересупрунила © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Евгений Мураев. На четвертой позиции оказался экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович — за «языковые законы, фактический запрет русского языка и ситуацию с языками других нацменьшинств».

На последнем, пятом, месте разместилась экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева — за «уничтожение украинской банковской системы, невозвращенные деньги вкладчиков, вывод денег в офшоры и падение курса гривны в три раза».

Исследование было проведено 17-20 февраля 2020 года, в нем приняли участие 3008 украинцев.