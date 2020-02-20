Певица Алсу научила телеведущую Ксению Собчак танцевать азербайджанский танец под песню народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой, сообщил Sputnik Азербайджан 20 февраля

В Азербайджане запустят пилотный проект безопасной шаурмы © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Певица ради супруга научилась даже танцевать азербайджанский танец, и многие делают ей комплименты, так как у нее он получается очень естественно.

«Он мне сказал, что если я принимаю его кольцо, то должна принять его таким, какой он есть, и самое главное — слушать ту музыку, которую слушает он. Мой муж в основном любит фольклорную музыку разных народов, но больше всего ему нравится азербайджанская народная музыка, так как он вырос в Баку. Я могу слушать народные песни, но не часами. Несмотря на это, я все-таки согласилась и уже на протяжении 15 лет слушаю фольклорную музыку», — рассказала Алсу.

Собчак в ходе передачи попросила певицу научить ее танцевать азербайджанский танец, и Алсу помогла ей выучить некоторые его элементы, пишет Sputnik Азербайджан.