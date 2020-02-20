Студентка из Харькова Моника Рустамова, изучающая в Ухане китайский язык, рассказала, почему отказалась эвакуироваться из эпицентра распространения коронавируса. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram в среду, 19 февраля

По словам девушки, ее не устраивал тот факт, что дату эвакуации постоянно переносили, держали в секрете место карантина и условия транспортировки, а также не проверяли должным образом здоровье пассажиров перед посадкой в самолет.

«Тем временем государство нам ничем не помогает, как заявляется во всех новостях. Никому не интересно, в какой обстановке мы находимся, чем мы питаемся или есть у нас хотя бы вода. Я понимаю, что нам никто ничем не обязан, но когда везде пишут о том, что украинцев тут обеспечивают материально, доставляют провиант и вообще лелеют и обожают, то это порядком приводит в отчаяние. Все очень мутно, скрытно и очень походит на то, что всю информацию скрывают от центральной власти», — пишет Моника.

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«Три раза в день университет нам выдает китайскую еду (за что мы им очень благодарны, так как они хотя бы о нас заботятся), но мы уже совершенно не можем ее есть. В основном мы едим через силу, так как эта еда жирная/острая, непривычная нам. Из-за того, что мой университет закрыли, ситуация, связанная с едой, ухудшилась, нам не завозят овощей, фруктов, не говоря уже об остальной продукции. Нам дали небольшой список того, что мы можем заказывать из университетского магазина, но список, увы, невелик», — рассказала девушка.

Она также подчеркнула, что очень расстроена из-за негативной реакции украинцев на прибытие в страну эвакуированных сограждан, и призвала «быть немного добрее».

Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, днем 20 февраля приземлился в Харькове. Тем временем жители Новых Санжар в Полтавской области, где планировалось устроить карантин для прибывших, протестуют и перекрывают дороги, чтобы не пустить в город соотечественников.