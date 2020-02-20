Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что эвакуация из Китая прошла успешно, хотя она еще не завершилась. Об этом 20 февраля он написал в своем Facebook

Все на эвакуированном из Китая борту здоровы, написал Зеленский и удалил свой пост © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом премьер отметил, что самолет спецрейса совершил посадку в Киеве для дозаправки и вылетит в Харьков, где, по его словам, будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Гончарук рассказал, что борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке, а все процедуры по оформлению будут выполнены у трапа самолета.