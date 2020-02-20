«Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет», — написал он.
При этом премьер отметил, что самолет спецрейса совершил посадку в Киеве для дозаправки и вылетит в Харьков, где, по его словам, будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Гончарук рассказал, что борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке, а все процедуры по оформлению будут выполнены у трапа самолета.